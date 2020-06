Tre persone coinvolte in un incidente stradale scoprono di essere positive al Covid 19.

È stato veramente singolare come tre componenti di un nucleo familiare hanno scoperto di essere positivi al Covid 19. Le tre persone, provenienti dall’est Europa e che stavano dirigendosi a Palermo, hanno avuto un incidente stradale mentre erano a bordo della loro auto in un centro in provincia di Arezzo.

Le tre persone, una volta finite in ospedale, sulla base di una prassi ormai consolidata, sono state anche sottoposte all’esame del tampone rino faringeo. E’ stato allora che è emersa la loro positività al Covid.

Ovviamente, una volta ricevuto il soccorso del caso, è scattata la quarantena che dovranno osservare per poi effettuare i due tamponi di controllo. Le tre persone sarebbero risultate asintomatiche in quanto non avrebbero avvertito alcun sintomo che potesse in qualche modo far ritenere che fossero positivi al Covid19.