Su FaceApp ora è possibile cambiare sesso in fotografia.

Dopo aver lanciato la funzione che consentiva l’invecchiamento dei volti, ora FaceApp ha lanciato quella che permette ad una persona di cambiare genere passando da uomo a uomo a donna e viceversa. Una nuova funzione che sta facendo registrare un boom assoluto sui social.

L’applicazione, infatti, permette senza alcun problema, sfruttando l’intelligenza artificiale, di trasformare una fotografia di genere maschile in femminile e viceversa. Per effettuare questa metamorfosi fotografica bisogna scaricare FaceApp, disponibile per iOS e Android, dopo di che si al menù e si va all’opzione ‘sesso’.

Si sceglie la foto da modificare, si clicca e si ottiene l’attesa trasformazione. La foto, se lo si vuol, la si può salvare e condividere sui social o sulle chat dove impazzano decisamente non solo le foto di persone qualsiasi, ma anche di vip, con tutti i commenti e le discussioni che ne dervano nel contesto di una iniziativa che sta riscuotendo un gran successo.