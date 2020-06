Sposa positiva, trentuno invitati tutti in quarantena.

Il matrimonio è stato celebrato appena qualche giorno fa in un Comune dell’Appennino, ma la sposa è poi risultata positiva al Coronavirus. E così anche i trentuno invitati alle sue nozze sono finiti tutti in isolamento fiduciario. E’ quanto accaduto dopo un matrimonio.

C’è da dire che, nel corso della cerimonia di nozze con rito civile, tutti avrebbero mantenuto la debita distanza e non ci sarebbero stati assembramenti. I festeggiamenti sono poi proseguiti in una struttura privata con un totale di 31 persone.

La sposa, che è veneta, nei giorni successivi, in quanto operatrice sanitaria, s’è poi sottoposta a tampone nell’ambito di un’attività di screening ed è stato lì che è stata accertata la sua positività al Covid.

A quel punto, anche gli invitati al suo matrimonio sono finiti tutti in quarantena. Di loro, venti provenivano dal Veneto, come ha spiegato il governatore regionale Luca Zaia. Ad essere messi in isolamento fiduciario, oltre a loro, anche gli altri undici amici e parenti che hanno preso parte al matrimonio, tutti del bolognese, per un totale di 31 persone.