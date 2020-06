San Cataldo. Lunedì c’è il sit di protesta per la chiusura del reparto di chirurgia del “Maddalena Raimondi”.

SAN CATALDO. E’ in programma lunedì 22 giugno dalle 9 alle 13 un sit in davanti l’ospedale “Maddalena Raimondi” per protestare contro la chiusura del reparto di chirurgia del presidio ospedaliero sancataldese a causa del malfunzionamento del dispositivo di riciclo dell’aria.

Ad annunciarlo è stato il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Valerio Ferrara che l’ha organizzato assieme a diversi cittadini. Nel corso del sit in è prevista anche una raccolta di firme per esprimere la non condivisione di questa decisione. C’è da dire che si tratta del primo di tre sit in che si svolgeranno nell’arco di una settimana. Infatti, oltre al sit in di lunedì, sono previsti altri due sit in.

Il primo è in programma giovedì 28 giugno in via Cusmano nella sede della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, mentre il secondo si svolgerà domenica prossima davanti al palazzo comunale di Palazzo delle Spighe. La petizione sarà poi consegnata alla Commissione regionale Sanità.