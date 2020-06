San Cataldo. Il Meet Up 5 Stelle San Cataldo: “Riduzione della Tari con il compostaggio domestico”.

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa degli attivisti del Meet Up San Cataldo 5 Stelle sulla riduzione della TARI con il compostaggio domestico:

“Da settembre 2016 ne proponiamo l’attuazione (https://sancataldo5stelle.wordpress.com/…/tassa-sui-rifiut…/), finalmente è diventata realtà. Con la delibera n° 9 del 06/06/2020 è stato approvato il “Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico”. È possibile visionarlo sul sito del Comune al seguente link ➡️ https://www.comune.san-cataldo.cl.it/…/regolamento-comunal…/

Nel 2016 presentammo, all’allora amministrazione, un regolamento di attuazione per il compostaggio domestico e per quello di compostaggio collettivo e di comunità. Da allora la nostra pressione, perché tale regolamento venisse effettuato, è stata continua, perché ben consapevoli dei benefici economi e ambientali che tale sistema avrebbe apportato.

Il 14 giugno 2019 il Meetup San Cataldo 5 stelle abbiamo posto all’attenzione, all’attuale commissione straordinaria, la possibilità di presentare dei progetti previsti nel PO FESR Sicilia 2014-2020 per “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità a favore dei Comuni con un contributo concesso fino al 100% dei costi totali. (https://sancataldo5stelle.wordpress.com/…/realizzare-le-az…/)

Ai primi di marzo di quest’anno, siamo stati ricevuti in udienza per discutere del Contratto per il conferimento dei rifiuti solidi e urbani” e anche in questa occasione abbiamo, oltre alle innumerevoli criticità riscontrate e riportate, anche quella della non ancora presentazione e attuazione di un regolamento per il compostaggio domestico, previsto dal contratto con l’attuale gestore rifiuti e precisamente a pagina 58 e 59 del Capitolato Speciale d’Appalto “Compostaggio domestico e/o collettivo – Presso alcune utenze domestiche e indeterminati condomini sarà incentivato l’auto-compostaggio domestico e/o di comunità dell’umido, a seguito della fornitura gratuita di apposite compostiere. La pratica del compostaggio domestico e/o di comunità sarà comunque fortemente incentivata, concordando con le Amministrazioni Comunali il riconoscimento di importanti riduzioni in bolletta (da prevedere nel Regolamento TARI) alle utenze che adotteranno tale pratica, con l’obiettivo principale di ridurre anche all’origine la produzione totale dei rifiuti.”.

Siamo felici perché tale attuazione del regolamento consentirebbe per l’amministrazione, smaltendoli sul posto, risparmi sul costo di trasporto e conferimento al centro di smaltimento che si trova a chilometri di distanza e i cittadini potranno avere uno sconto sulla TARI.

Invitiamo la cittadinanza che predispone dei requisiti, ad aderire all’iniziativa del regolamento. Inoltre rammentiamo a tutti gli abitanti, a dare il loro contributo nel differenziare, in maniera corretta, e conferire i rifiuti seguendo gli orari e la metodica programmata dall’amministrazione.

Ci auguriamo tramite la collaborazione di tutti poter diventare una comunità virtuosa smaltendo in maniera efficace, economico e rispettoso dell’ambiente.

Gli Attivisti del Meetup San Cataldo 5 Stelle