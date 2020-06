San Cataldo. Effettuato da Cittadinanza Attiva un sopralluogo nei plessi scolastici.

SAN CATALDO. Il MeetUp Cittadinanza Attiva ha effettuato un sopralluogo nei plessi scolastici del Comune di San Cataldo su invito della Commissione Straordinaria.

“Questa visita – ha spiegato il Meet Up Cittadinanza Attiva – è stata fatta a seguito delle criticità riscontrate nelle nostre scuole, rilevate dalla commissione straordinaria attraverso l’ausilio dei tecnici comunali, difatti si sono riscontrate diverse problematiche inerenti gli impianti elettrici, le centrali termiche e relativi riscaldamenti, nonché è stata ravvisata la necessità di effettuare alcune opere murarie”.

E’ stato rilevato che “A seguito di queste problematiche, sono stati stanziati fondi provenienti dal Ministero degli Interni ed inoltre vi è stata la partecipazione a vari bandi indetti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha permesso di avere a disposizione ulteriore somme per gli interventi sulle scuole”.

Cittadinanza Attiva ha da tempo segnalato la necessità di interventi mirati per la sicurezza nelle scuole cittadine. “Prendiamo atto che è stato fatto un passo avanti concreto per avviare un processo di ammodernamento delle strutture scolastiche. Nonostante siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, speriamo che tutto ciò in futuro porti a ulteriori interventi migliorativi, affinchè i nostri ragazzi e le famiglie sancataldesi possano godere al meglio di queste strutture”.