San Cataldo. Ecco le disposizioni per la solennità del Corpus Domini del prossimo 14 giugno.

SAN CATALDO – Domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini, la Comunità Ecclesiale di San Cataldo, si ritroverà in Chiesa Madre, alle ore 18.00, per l’unica Celebrazione Eucaristica pomeridiana presieduta dall’Arciprete della Città, don Biagio Biancheri (non si svolgeranno altre celebrazioni nel pomeriggio in nessuna chiesa e rettoria sancataldese).

L’ingresso dei fedeli in Chiesa Madre sarà coordinato dai volontari che presteranno il servizio di accoglienza e indicheranno il posto a sedere all’interno, così come al termine della celebrazione, coordineranno l’uscita dei fedeli. Per accedere in Chiesa Madre valgono sempre le misure sanitarie dell’obbligo all’utilizzo della mascherina, la distanza nei posti a sedere e il divieto di partecipare per chi ha sintomi influenzali/respiratori o con temperatura corporea pari a 37,5°C, così come anche per chi è stato in contatto con persone positive a Sars-CoV2 nei giorni precedenti. Entrando in Chiesa Madre è obbligatorio igienizzare le mani.

Può accedere in Chiesa Madre solo chi è in possesso del pass gratuito richiesto nei giorni precedenti sul sito internet della Chiesa Madre all’indirizzo www.madrice.it. Al termine della solenne Concelebrazione Eucaristica, così come stabilito dal Decreto di S.E. Mons. Mario Russotto, dell’11 maggio 2020, si svolgerà la processione del Santissimo Sacramento nel pieno rispetto e nella dovuta osservanza delle norme in vigore. Alla processione eucaristica, che dalla Chiesa Madre giungerà nella Parrocchia Cristo Re, attraversando Piazza Madrice, Via Regina Elena, Piazza Sant’Antonio Abate, Via Siracusa e Via Giusti, prenderanno parte solamente i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, alcuni rappresentanti dei ministri straordinari della Comunione delle varie parrocchie e le Autorità Civili e Militari presenti.

I fedeli onoreranno il passaggio del Santissimo Sacramento con la preghiera e con particolari addobbi ai balconi. Quella di domenica, sarà l’unica processione eucaristica, poiché per quest’anno non è prevista l’Ottava del Corpus Domini con la processione nelle parrocchie della Città. Non potendo la Chiesa Madre accogliere i fedeli più del numero consentito, si esortano gli stessi a prendere parte alle Sante Messe festive nelle diverse parrocchie della Città, sia del sabato pomeriggio, 13 giugno, che della domenica mattina.

Sarà comunque possibile seguire la diretta streaming sui canali social della Chiesa Madre o la diretta di Radio Amore. In Chiesa Madre l’orario delle celebrazioni festive del Corpus Domini saranno le seguenti: sabato 13 giugno, ore 18.00. Domenica 14 giugno, ore 8.00 (ore 9.30 a S. Antonio), e ore 11.00. Il pomeriggio la celebrazione cittadina.