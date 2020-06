San Cataldo. Convocato il Consiglio per tariffe Tari 2020, variazione di bilancio e revisore dei conti.

SAN CATALDO. La Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha convocato lo stesso organo per la giornata di lunedì 15 Giugno alle ore 11:30 presso l’aula Consiliare del Comune di San Cataldo , in prima convocazione e in seduta ordinaria e pubblica.

Tra i punti all’ordine del giorno che saranno trattati c’è quello riguardante la proposta della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto le “Tariffe Tari per l’anno 2020”. Altro punto oggetto del consiglio sarà la proposta della Commissione Straordinaria riguardante la “ Variazione alla Gestione Provvisoria ex Art.250 Del D.Lgs.Vo 267/2000″.

Infine, sempre nell’ambito della stessa seduta sarà trattata la proposta della Commissione Straordinaria riguardante la “Nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria per il Triennio 2020/2023”.