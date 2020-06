Salvato in extremis un cane picchiato e sepolto vivo.

Picchiato più volte alla testa per poi essere seppellito vivo. Era questa la fine che stava rischiando di fare un povero cane (nella foto) a Torrenova in provincia di Messina. Sono stati i disperati lamenti dell’animale, che era stato sotterrato vivo in un terreno vicino Piazza Autonomia ad attirare l’attenzione di alcuni abitanti della zona che lo hanno salvato impedendo che si consumasse l’ennesimo gesto vile e indegno nei riguardi di un essere vivente.

Tanto e legittimo lo sdegno nel piccolo centro di Torrenova. Qui il sindaco Salvatore Castrovinci e la Giunta Comunale hanno espresso la propria unanime condanna per il vile e disumano gesto compiuto nei confronti di un cane che, per fortuna e grazie all’intervento di alcune persone è riuscito a salvarsi nonostante il brutale tentativo di ucciderlo.

Di certo una violenza tanto feroce quanto gratuita verso un povero animale indifeso. Il cane, nonostante le pessime condizioni in cui versava, è riuscito comunque a salvarsi anche grazie ad un massaggio cardiaco che gli è stato praticato in tempo. C’è da segnalare la meritoria opera di alcuni volontari che hanno prestato le prime cure all’animale impedendo che il cane morisse. E’ stata anche sporta dallo stesso sindaco una denuncia alle autorità competenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri di S. Agata di Militello.