Realizzata in Sicilia la prima mascherina anti Covid 19 lavabile all’infinito.

Un’azienda di Ragusa ha avviato la produzione, a prezzi contenuti, di “Drop Mask”, una mascherina dalla durata illimitata, prodotta dalla Cappello Group e certificata come dispositivo medico in classe 1.

La mascherina è stata brevettata dall’azienda siciliana per design, invenzione industriale e modello di utilità. Realizzata in elastomero termoplastico, “Drop Mask” funziona con la sostituzione quotidiana del filtro certificato in triplo strato, idrorepellente e quindi adatto anche in spiaggia. Drop è una linea di mascherine in gomma morbida anallergica con filtri intercambiabili. Lavabile e riutilizzabili all’infinito.

La struttura consente l’applicazione della visiera a protezione del viso, moltiplicandone così gli usi possibili. Si può utilizzarla in qualunque momento della giornata nei luoghi che richiedono particolari condizioni di protezione. Il corpo maschera è realizzato in elastomero termoplastico anallergico adatto per il contatto alimentare. All’interno Drop alloggia filtri certificati, stratificati, termosaldati in un unico elemento, senza leganti. Grazie a questa composizione, Drop Mask può risultare efficace nella protezione di naso e bocca da particelle volatili nell’aria.

I filtri intercambiabili di Drop sono realizzati in materiale idrorepellente e certificati dal fabbricante. Protegge grazie ad una trama in triplo strato che blocca il passaggio delle particelle più grandi già al primo stadio di Spunbond (PET), e quelle di dimensioni ridotte, con lo strato di Meltblown (PBT) centrale. Lo strato ulteriore di Spunbond consente di filtrare l’aria allo stesso modo nella fase di espirazione.

La tecnologia triplo strato dei filtri Drop è disponibile nelle versioni Protection e High Perform. Due tipologie di filtro grazie ai quali Drop Mask è adattabile ai diversi ambienti di utilizzo. Un design con un ingombro limitato che si adatta al viso e ne segue i contorni. I cinturini regolabili in gomma anallergica permettono di adattare perfettamente la pressione della maschera al volto.