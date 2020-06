Poste Italiane: un francobollo per i ”Sanpaoloni” di San Cataldo

I “Sanpaoloni“, giganti di caertapesta alti tre metri che la domenica di Pasqua sono protagonisti di una sagra a San Cataldo (Caltanissetta) sono celebrati in un francobollo italiano emesso oggi. Il francobollo, valido per la posta ordinaria, mostra appunto la sfilata dei Sanpaoloni con i giganti processionali di cartapesta; sullo sfondo, la chiesa del Santissimo Rosario con l’adiacente torre civica, mentre in primo piano un uomo e una donna assistono alla sfilata. La tiratura del valore postale e’ di 500 mila esemplari; l’annullo speciale “primo giorno di emissione” e’ stato ovviamente apposto dall’ufficio postale di San Cataldo.