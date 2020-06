Picchia il proprio cagnolino e lo lancia contro auto in sosta. Denunciato per maltrattamenti.

Indagato in stato di libertà con l’accusa di maltrattamento di animali. Ad essere destinatario di questo provvedimento è un romeno di 46 anni che a Palermo, in via Emiliani Giudici nelle vicinanze della Stazione, stava picchiando il suo cagnolino lanciandolo contro le auto in sosta.

L’uomo, in evidente stato di abbrezza, non avrebbe trovato di meglio che maltrattare con selvaggia violenza gratuita il suo povero cagnolino che, probabilmente, andando avanti con un simile trattamento, sarebbe stato destinato a fare una brutta fine. A salvarlo da morte certa è stata il provvidenziale intervento di una coppia che, avendo notato l’uomo maltrattare brutalmente l’animale, ha chiamato la Polizia.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno bloccato il padrone del cagnolino che ora risulta indagato in stato di libertà con l’accusa di maltrattamento di animali. Gli agenti hanno rifocillato l’animale che era privo di microchip. Il cagnolino, un meticcio, una volta soccorso e sfamato, è stato affidato ad un’apposita struttura.