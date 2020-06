Palermo esulta: squadra promossa in Lega Pro

Finalmente è ufficiale: il Palermo è in serie C. Il Consiglio Federale della Figc, nel corso dell’Assemblea odierna, ha ratificato la richiesta della LND di promuovere in Lega Pro le prime di ogni girone del campionato dilettantistico e così per i rosanero arriva ufficialmente la promozione. Un salto di categoria che permette al Palermo di tornare tra i professionisti dopo il fallimento dello scorso anno.

Step by step: la squadra rosanero ha dominato in lungo e in largo il girone I, non mettendo mai in discussione una promozione conquistata e meritata sul campo, 63 punti ottenuti e un vantaggio decisamente comodo nei confronti della seconda in classifica, ovvero il Savoia. Nessun corteo, nessuna festa in piazza, nessun carosello: l’emergenza coronavirus frena l’entusiasmo dei tifosi rosanero che adesso sperano nell’allestimento di una squadra che possa centrare subito la promozione in serie B. Non sarà affatto facile, anche perché serviranno risorse economiche, una società solida e soprattutto un allenatore esperto che possa guidare il Palermo sin da subito verso l’obiettivo.

Si allontana Grassadonia per la panchina, resta in auge Roberto Boscaglia, forse l’uomo giusto per guidare il Palermo in un delicatissimo campionato di serie C post emergenza covid-19. Sul fronte societario domani è in programma un’assemblea molto importante per il futuro del club. Mirri e Di Piazza torneranno a confrontarsi per la terza volta in pochi giorni, un nuovo round che questa volta arriva dopo l’ufficialità della promozione e che verosimilmente sarà quasi decisivo per il futuro del Palermo: o sarà rottura definitiva o tregua in attesa di risvolti.

Insieme al Palermo, quindi, vengono promosse Lucchese (Girone A), Pro Sesto (Girone B), Campodarsego (Girone C), Mantova (Girone D), Grosseto (Girone E), Matelica (Girone F), Turris (Girone G) e Bitonto (Girone H).