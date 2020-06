Nello stesso giorno diventa mamma e si laurea.

Mamma e Dottoressa. E’ la doppia impresa semplicemente memorabile quella che arriva dal Friuli. Qui Elisa Floreani, nello stesso giorno, ha partorito il proprio bimbo intorno alle 5 del mattino e, appena 10 ore dopo, ha sostenuto la discussione della propria tesi di laurea.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La giovane friulana s’è laureata con 110 su 110 e la lode. Ma in realtà, per dirla sempre con lo stesso linguaggio universitario, tutta questa vicenda è stata da 110 su 110 e la lode. Anche perché non capita certo tutti i giorni diventare mamma e laurearsi nello stesso giorno! E invece la ventinovenne Elisa Floreani c’è riuscita in virtù di una forza di volontà fuori dal comune.

La tesi è stata discussa in video conferenza, a distanza, con i suoi professori dell’Università di Udine e ciò gli ha permesso di laurearsi in Scienze della formazione primaria. Per la neo laureata, comunque, si tratta della seconda laurea conseguita, considerato che in precedenza si era già laureata in Economia Aziendale.