Mamma positiva al Covid 19 si risveglia dal coma e chiede di sua figlia.

S’è risvegliata dal coma dopo quasi un mese la donna di 34 anni positiva al Covid 19 ricoverata all’ospedale “Cervello” a Palermo. La donna ha ripreso a parlare uscendo dal tunnel. E la prima cosa che ha fatto è stata di cercare la sua bambina nel frattempo fatta nascere proprio mentre lei era in coma.

E’ quanto s’è verificato al risveglio della mamma dal coma. In precedenza, la piccola era stata fatta nascere lo scorso 11 giugno con un parto cesareo d’urgenza. La madre era all’inizio della trentesima settimana di gravidanza. La bimba, subito dopo la nascita, era stata trasferita presso il Centro di cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina per accertamenti.

Tuttavia, come hanno avuto modo di ribadire i medici di Taormina, nonostante sia nata prematura, la bambina sta complessivamente bene ed è risultata negativa al Covid 19. La mamma, che è ancora in terapia intensiva, ha subito chiesto della sua bambina e i medici l’hanno rassicurata dicendole che sta bene.

Per lei un parto davvero speciale in quanto è stato il primo parto eseguito su una donna in coma farmacologico e positiva al Covid. Ma i medici del ‘Cervello’ assieme a quelli di Ostetricia sono riusciti nell’impresa. La mamma era risultata positiva al virus al suo rientro in Sicilia da Londra.