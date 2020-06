Lo studio: meno rischi di contrarre il Covid 19 per persone con gruppo sanguigno 0.

Le persone con il gruppo sanguigno 0 corrono meno rischi di contrarre il covid 19. Sono le risultanze preliminari alle quali è pervenuto uno studio della società di test genetici 23andMe.

Lo studio ha coinvolto 750 mila persone ed è stato avviato lo scorso mese di aprile per comprendere meglio come mai alcuni pazienti contraggano il Covid 19 e sviluppino gravi infezioni mentre altri presentino solo sintomi lievi o moderati o non presentino alcun sintomo.

In base alle risultanze dello studio, il sangue di tipo 0 può essere protettivo contro il nuovo virus in quanto le persone con sangue di tipo 0 avrebbero tra il 9 e il 18% in meno di probabilità di risultare positivi al Covid-19 rispetto agli altri gruppi sanguigni.