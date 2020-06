Fa il cruciverba mentre i medici lo operano.

Il cruciverba è sempre stato un momento di passatempo e relax tra ricerca di soluzioni in orizzontale o in verticale. Tuttavia, che il cruciverba potesse entrare anche in una sala chirurgica, almeno fin qui non era mai avvenuto.

Nei giorni scorsi, tuttavia – come riportato su Adnkronos Salute – presso l’Ospedale San Salvatore di L’Aquila è stata effettuata un intervento nel reparto di neurochirurgia per ridurre i sintomi del Parkinson, e proprio nel corso di questo intervento, è stata assecondata la passione del paziente per il cruciverba.

Gli specialisti della struttura aquilana, tra i primi in Italia, gli hanno inserito un neuro stimolatore dotato di tecnologia per la lettura dell’attività cerebrale delle strutture profonde dell’encefalo per la Dbs (Deep brain stimulation). Il tutto mentre il paziente procedeva rispondendo ai quesiti del cruciverba.

La procedura adottata – dicono i medici – prevede l’utilizzo di neuro-stimolatore che eroga corrente elettrica e, attraverso sottili elettrodi posizionati nei nuclei profondi del cervello, genera impulsi capaci di ‘liberare’ la corteccia cerebrale motoria, migliorando i sintomi della malattia. (foto Adnkronos).