Esami di Licenza media a pieni voti per tre anziani.

In un periodo come quello legato all’emergenza Covid 19, sono stati gli anziani coloro che hanno pagato dazio alla pandemia. Eppure la cronaca è in grado di proporre storie in contro tendenza di anziani che, nonostante l’emergenza del Covid, non solo sono riusciti a sconfiggerlo o comunque a prevenirlo, ma in taluni casi, proprio in pieno periodo di pandemia, hanno gettato le basi per centrare imprese per loro importanti e di cui andare fieri.

E’ il caso di tre anziani di Gioia del Colle, Nicola Bellacicco di 86 anni, Domenica Nettis di 78 anni e Imma Scarciolla di 69 anni, che sono riusciti a conseguire, a pieni voti, la licenza media presso l’Istituto comprensivo Carano-Mazzini di Gioia del Colle.

I tre anziani hanno sostenuto gli esami orali on line davanti la commissione discutendo in video conferenza le relative tesine. Una gran bella soddisfazione per loro. Grande la gioia dei tre attempati alunni che sono così riusciti a coronare un piccolo grande sogno come quello di conseguire una licenza media che, per loro, per un motivo o per un altro, non era stato possibile quando erano più giovani. (foto Ansa).