Definito l’organigramma dirigenziale della Nissa. La società lavora già al futuro.

All’indomani della presentazione ufficiale del suo progetto sportivo al palazzo comunale alla presenza del sindaco Roberto Gambino, dell’assessore allo sport Fabio Caracausi e del vice sindaco Grazia Giammusso, la Nissa s’è già messa a lavoro in vista della nuova stagione sportiva 2020/2021. La società, che proprio recentemente ha fatto registrare l’avvento in seno alla sua presidenza dell’imprenditore nisseno Savio Ferreri, ha messo a punto il proprio assetto dirigenziale per la prossima stagione.

Riconfermato sulla panchina Angelo Bognanni, tecnico buterese che era arrivato alla Nissa a stagione 2019/2020 in corso, e anche Michele Gallo nel ruolo di preparatore atletico. L’organigramma della Nissa 2020/2021 sarà così costituito: presidente sarà Savio Ferreri, mentre il vice presidente sarà Michele Savoja. Farà parte della dirigenza anche Salvatore Intorre. Michele Savoia, oltre che vice presidente, sarà anche responsabile della gestione dei rapporti con la Federazione. Segretario della Nissa è stato individuato Maurizio Lamendola. Gino Palermo sarà dirigente accompagnatore, addetto alla cura dei rapporti con gli arbitri e gestirà l’organizzazione delle trasferte. Arialdo Giammusso sarà il direttore generale. Luigi Abate gestirà il settore giovanile. Carmelo Milazzo si occuperà della gestione dei rapporti con gli enti locali. Fabio Cuda sarà responsabile del marketing. Alessandro Silverio sarà portavoce e capo ufficio stampa con Vincenzo Di Maria.

La società, per il resto, si sta muovendo per chiedere il ripescaggio in Eccellenza. Le mosse di mercato saranno commisurate anche alla categoria di militanza. Se la Nissa dovesse giocare in Promozione, allora la società punterebbe a costruire una squadra a vincere quel campionato. Se invece fosse ripescata in Eccellenza, andrebbe a costruire una squadra in grado di reggere adeguatamente l’impatto con la superiore categoria.