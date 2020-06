Convocata l’assemblea ordinaria territoriale dei soci dell’Unione Italiana Ciechi.

CALTANISSETTA. E’ stata convocata per il prossimo 4 luglio alle 8,30 in prima convocazione e alle 9,30 in seconda, l’Assemblea Ordinaria Territoriale dei Soci dell’Unione Italiana Chiechi. Per accedere alla riunione, come ha precisato il presidente Alessandro Mosca, bisognerà essere dotati di mascherine in ossequio alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio contagio da Covid 19. L’assemblea principale si svolgerà a Caltanissetta presso il Ristorante “Gardenia Blu”, in Contrada Niscima. La sotto assemblea si terrà a Gela nei locali comunali del plesso dei “Granai di Palazzo Ducale” in Piazza Calvario. Le Assemblee saranno collegate telematicamente. Sarà discusso il seguente ordine del giorno:

1) Elezione degli Organi Assembleari;

2) Approvazione “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019”;

3) Ratifica Approvazione “Bilancio consuntivo” anno 2019;

4) Elezione di n° 7 Componenti del Consiglio Sezionale;

5) Elezione n° 01 Componente del Consiglio Regionale;

6) Elezione n° 01 Delegato al XIV Congresso Nazionale in rappresentanza della Sezione;

7) Varie ed eventuali.

Per le elezioni di cui ai punti 4), 5) e 6) dell’ordine del giorno, è data facoltà agli Associati, muniti dell’avviso di convocazione, di depositare, presso la Segreteria della Sezione Territoriale U.I.C.I. di Caltanissetta, sita in via Corsica n° 33, liste di candidati entro le ore 12 del prossimo 27 giugno.

L’Arch. Andrea C. Milazzo e la Dott.ssa Ripollino Maria Rosaria, sono incaricati di raccogliere, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, le firme di eventuali presentatori delle liste elettorali.

Per la votazione, a scrutinio segreto, il votante può avvalersi della scrittura “braille” o di quella in nero, nonché può farsi assistere da una persona di Sua fiducia. Saranno ammessi alla votazione i soci in regola con gli adempiementi regolamentari inerenti il pagamento delle quote sociali. Si segnala che i convenuti all’Assemblea principale che si terrà a Caltanissetta, potranno trattenersi a pranzo a seguito di prenotazione presso gli Uffici sezionali, da effettuarsi entro venerdì 26/06/2020.

E’ stato infine ricordato che a far data dal 27 marzo scorso, il Consiglio Sezionale ha provveduto a pubblicare sul Sito della Sezione gli elaborati afferenti il Bilancio Consuntivo 2019 approvato dal Consiglio con i poteri dell’Assemblea e la Relazione sulle attività svolte dell’anno 2019. La documentazione è a disposizione degli Associati presso gli Uffici Sezionali di Caltanissetta per visione ed eventuali chiarimenti.