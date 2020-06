Campofranco. Pubblicata la graduatoria provvisoria per due vigili urbani.

CAMPOFRANCO. E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria per due vigili urbani che presteranno la loro attività nel Comune. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza.

Il primo cittadino campofranchese ha sottolineato che l’iter, cominciato a febbraio scorso tramite bando di mobilità per soli titoli, è stato rallentato dal periodo di coronavirus ma in questi ultimi giorni ha trovato piena attuabilità. La “mobilità” prevede che chi presta già servizio come vigile urbano in altri comuni d’Italia, può fare richiesta di venire a lavora…re nel nostro comune, previa nulla osta da parte del comune di appartenenza ed osservando una serie di caratteristiche e disposizioni di legge.

Le richieste di partecipazione al bando sono state in tutto 7 e dopo aver concluso l’iter burocratico (1 esclusione per mancanza di requisiti), è stata pubblicata sul sito istituzionale del nostro comune, la graduatoria provvisoria che diventerà definitiva tra qualche giorno in maniera tale che dal 1° luglio Campofranco avrà 2 nuovi vigili urbani.

Il primo in graduatoria presta attività lavorativa in provincia di Catania e il secondo, originario della Sicilia, in Lombardia. Negli ultimi mesi già 2 vigili urbani di Campofranco sono andati in pensione e l’ultimo rimasto ci andrà dal 1 luglio.