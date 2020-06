Caltanissetta. Non ce l’ha fatta il giovane andato in choc anafilattico perchè punto da un’ape.

Non ce l’ha fatta Lorenzo Di Grigoli (nella foto). Il giovane di 28 anni di Cammarata, ricoverato con l’Elisoccorso a seguito della puntura di un’ape che gli aveva provocato uno choc anafilattico, è morto all’Ospedale Sant’Elia dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Il giovane venerdì si trovava in auto in compagina della sua fidanzata. Improvvisamente una vespa sarebbe penetrata all’interno della sua auto. A quanto sembra il giovane avrebbe avvertito un forte dolore dopo di che per lui è iniziato un autentico calvario. Andato in choc anafilattico, per lui ci sono state subito difficoltà respiratorie.

La fidanzata lo ha condotto al Pte di Cammarata, ma le sue condizioni sono apparse da subito alquanto critiche al punto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato poi trasportato non prima di essere intubato.

A Caltanissetta s’è tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte, ma stamani la tragica notizia della morte di un giovane particolarmente amato, stimato e benvoluto sia a Cammarata che a San Giovanni Gemini dove lui e la sua famiglia sono molto conosciuti ed apprezzati.