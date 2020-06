Caltanissetta, l’ASP “replica” a Striscia la Notizia: “Parco Dubini in ordine, fuorvianti immagini di repertorio”

CALTANISSETTA – Tiene banco la polemica sul Parco Dubini di Caltanissetta, di proprietà dell’ASP, dopo il servizio al “vetriolo” confezionato dal tg satirico “Striscia la Notizia”, mandato in onda venerdì 12 giugno su Canale 5.

Sulla vicenda è intervenuta la direzione dell’ASP, nella persona del direttore generale, Alessandro Caltagirone. Il manager ha voluto chiarire alcuni aspetti e sottolineare come le immagini mostrate da Mediaset non corrispondano all’attuale stato del parco.

Caltagirone evidenzia: “Andiamo con ordine. Premetto che ho già inviato un’e-mail alla redazione di Striscia la Notizia per informarli delle sviste contenute nel servizio: lo stato rappresentato non corrisponde alla situazione attuale. Ho ritenuto opportuno scrivere alla trasmissione anche per la serietà della stessa, nella certezza che possano rettificare le inesattezze. La definizione di ‘giungla’ è fuorviante perchè legata ad immagini di repertorio risalenti allo scorso anno; tg TFN del 18 novembre 2019. E’ necessario fare chiarezza”.

Il manager, con dovizia di particolari e dettagli, illustra la situazione: “Il parco è stato bonificato: chiunque può verificarlo. Il Dubini è stato oggetto di numerosi interventi di bonifica, tra i quali il parco sensoriale, finalizzati a creare un’oasi di verde per l’intera collettività nissena”.