Caltanissetta. Trasferito in elisoccorso al Sant’Elia giovane in choc anafilattico per la puntura di un’ape.

Il finestrino dell’auto abbassato, una normale passeggiata con la fidanzata, ma all’improvviso una vespa entra all’interno dell’abitacolo e lo punge e lui va in choc anafilattico; difficoltà respiratorie immediate, la corsa verso il pronto soccorso e addirittura il suo trasporto con l’elisoccorso a Caltanissetta.

E’ quanto, in estrema sintesi, accaduto ad un giovane ventottenne di Cammarata che oggi pomeriggio era in compagina della sua fidanzata. Improvvisamente una vespa è penetrata all’interno dell’auto. A quanto sembra il giovane avrebbe avvertito un pungiglione, poi per lui è iniziato un autentico calvario in quanto è andato in choc anafilattico. Per lui subito difficoltà respiratorie.

La fidanzata lo ha condotto al Pte di Cammarata, ma le sue condizioni si sono fatte critiche al punto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato poi trasportato non prima di essere intubato.