Caltanissetta, discarica abusiva in contrada Savarino: “Inutili le molteplici segnalazioni”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. È da anni che la strada che porta in Contrada Savarino (dove c’è l’ex casello ferroviario) prendendo dallo scorrimento per Pian del Lago (dopo Villa Isabella) è invasa dai rifiuti: una vera e propria discarica a cielo aperto. Abbiamo segnalato il problema alle istituzioni più e più volte; prima della situazione COVID abbiamo anche mandato la segnalazione all’app Sensor Civico, ma senza successo.

Ciò che preoccupa è che, oltre a tutte le segnalazioni fatte nel corso degli anni, nessuno non interviene nonostante il via vai dello staff della Dusty e delle Forze dell’ordine. Possibile che non interessi a nessuno? Nelle foto vedete solo una parte dei rifiuti. Per strada, su entrambi i lati ci sono sacchi di rifiuti, bottiglie di birra, e altro ancora. Per non parlare anche di intere cucciolate abbandonate proprio qui (solo lo scorso anno 15 cani in una sola volta, dentro uno scatolone).

Come possiamo fare per risolvere il problema una volta per tutte? Ci sentiamo abbandonati.

Noi di Contrada Savarino chiediamo aiuto.