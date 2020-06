Caltanissetta, 2 Giugno manifestazione di Fratelli d’Italia: contro le scelte errate di questo Governo

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ieri 2 giugno anche a Caltanissetta si è svolta una manifestazione di Fratelli d’Italia del tutto simbolica, seguendo le indicazioni del nostro leader, Giorgia Meloni. Tra le persone che hanno presenziato solo amministratori e dirigenti della provincia. Abbiamo scelto il 2 giugno per dare voce a tutte quelle persone e fasce produttive che credono nei valori del Tricolore italiano, che credono in una nazione fondata sul lavoro, sull’orgoglio e sulla speranza. Noi abbiamo voluto gridare il nostro disappunto sulle scelte sbagliate di questo governo, che continuano a ripetersi, sostenuti dalla consapevolezza di essere insieme agli alleati del centrodestra, diventata ormai maggioranza nel paese. Tante nostre proposte non sono state prese in considerazione da chi invece ha solo voluto speculare sui consensi in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo.

Per concludere anche Fratelli d’ Italia in provincia di Caltanissetta ha voluto fortemente partecipare guidata dal suo coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco e il cittadino Fabrizio Macaluso.

I l coordinatore cittadino Fabrizio Macaluso