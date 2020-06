Ancora un’aggressione a poliziotti di Polizia Penitenziaria. Il segretario Nicotra: “La situazione sta diventando insostenibile”.

Ancora un’aggressione a due poliziotti di Polizia Penitenziaria. Stavolta il fattaccio s’è verificato al Carcere Pagliarelli di Palermo. Qui un detenuto di nazionalità nigeriana condannato a 30 anni per omicidio, in osservazione psichiatrica, ha aggredito due poliziotti penitenziari.

A renderlo noto è stato Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell’Osapp: “I due colleghi – ha raccontato Nicotra – sono stati aggrediti dopo averlo invitato a fare la terapia necessaria; per tutta risposta li ha mandati in Ospedale; uno probabilmente ha la gamba rotta a seguito di un calcio”. Secondo Nicotra: “La situazione legata al fenomeno delle aggressioni da parte dei detenuti che dovrebbero essere in ospedali psichiatrici sta diventando insostenibile in quanto questi detenuti avrebbero necessità di cure ed attenzioni diverse da quelle fornite dagli Istituti di Pena”.

Nicotra ha poi rimarcato: “Attendiamo da tempo che le Rems della Regione siano attivate ma ad oggi ancora nulla”. Il segretario nazionale, ha concluso: “L’aggressione di Pagliarelli si somma a quella di stamane a Roma a Rebibbia dove un detenuto ha staccato la falange ad un agente e a quella dei giorni scorsi nella quale a Santa Maria Capua Vetere un intero reparto è stato preso in mano dai detenuti e i colleghi sono stati aggrediti e mandati in Ospedale. Nicotra ha espresso vicinanza ai poliziotti penitenziari per quanto loro accaduto.