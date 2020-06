Alla Nissa riconferme per Noto ed Agozzino. Arriva anche Fabrizio Fama.

Due le novità per la prossima stagione sportiva che si segnalano in casa Nissa.

La prima riguarda le riconferme. Dopo quella del portiere Michele Noto, è arrivata anche quella di Riccardo Agozzino (nella foto). Il forte esterno offensivo, già lo scorso anno alla Nissa dopo trascorsi con Akragas, Pro Favara e Licata, ha trovato l’intesa con la società anche per la prossima stagione. Nelle prossime ore dovrebbero essere annunciate nuove riconferme ufficiali.

La seconda novità ufficiale è quella dell’arrivo di Fabrizio Fama. Il tecnico nisseno, che in passato ha allenato la Nissa sia a livello giovanile che in serie D, sarà uno dei cardini del settore giovanile biancoscudato. Fabrizio Fama, da sempre apprezzato e stimato negli ambienti sportivi nisseni, ma anche in ambito regionale, avrà il compito di valorizzare al massimo i giovani talenti del vivaio.