Sicilia, Coronavirus. Impennata di decessi, 5: in totale ieri 8, oggi 13. 85 nuovi contagi

In Sicilia ci sono attualmente 681 attuali positivi e 27 guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, cosi’ come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unita’ di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 6.375. Di questi sono risultati positivi 721 (91 piu’ di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 681 persone (piu’ 85 rispetto a ieri).

In SICILIA sono 310 i pazienti risultati positivi al Covid-19 ricoverati: 39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani. Nessuno è ricoverato ad Agrigento. Sessanta persone si trovano in terapia intensiva, mentre 371 sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 27 (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 13 le vittime (ieri erano 8). I decessi sono avvenuti: 1 a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, 6 a Catania e 4 Enna. A fornire i dati è la Presidenza della Regione siciliana. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.