Maltempo, Sicilia: allerta arancione

Piogge e forte vento in Sicilia. Allerta meteo della Protezione civile regionale fino alle 24 di oggi. Il livello di allerta per la citta’ di Palermo, cosi’ come per la Sicilia occidentale e orientale, e’ di colore arancione, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Da ore piove nel capoluogo siciliano, dopo mesi di scarsa acqua. I fenomeni, secondo l’avviso della protezione civile, sono accompagnati, infatti, da rovesci di forte intensita’. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca e possibili mareggiate sulle coste esposte.