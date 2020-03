Caltanissetta, Coronavirus. Gambino: “Conte in conferenza stampa ha usato le parole della nostra lettera, ci ha ascoltato”

CALTANISSETTA – “Non vogliamo lasciare nessuno solo”. Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nel consueto video-messaggio quotidiano ai nisseni ha sottolineato il valore di questa affermazione che ieri è stata ‘utilizzata’ dal premier Giuseppe Conte.

Il primo cittadino del capoluogo nisseno ha sottolineato: “Il presidente del Consiglio dei Ministri Conte usato le nostre parole, quelle della lettera che gli avevamo inviato. Non vogliamo lasciare nessuno solo: è il nostro punto di partenza ed il nostro principale impegno.Conte Ha usato anche altre parole che erano contenute nella nostra lettera, dico nostra perché non era mia ma, era di tutti i cittadini di Caltanissetta.

Lui ha usato quelle parole nella sua conferenza stampa e questo mi ha riempito di orgoglio, non per le parole ma ,perché vuol dire che ha prestato attenzione a ciò che abbiamo chiesto. I provvedimenti varati ieri dal governo ne sono la dimostrazione: noi avevamo chiesto aiuto per fasce deboli e persone in difficoltà. Conte ha sottolineato che i sindaci sono gli avamposti, le sentinelle del governo sui territori. Tutti siamo consapevoli che i decreti e le decisioni prese vanno in questa direzione: non c’è solo il problema sanitario ma, anche quello sociale”.