Caltanissetta, avvocato penalista positivo al Coronavirus: era in udienza fino al 5 marzo

Avvocato penalista, del foro del capoluogo nisseno, positivo al Covid-19. La comunicazione giunge dall’ufficio della Corte di Appello di Caltanissetta che avvisa della situazione con un documento a firma di Maria Grazia Vagliasindi, presidente della Corte d’Appello.

Il contagiato è stato in udienza, secondo quanto comunicato dal suddetto documento, l’ultima volta il 5 marzo. L’esito del tampone è del 17 marzo. Saranno messe in atto tutte le misure necessarie per scongiurare il pericolo di contagio.

Inoltre la Corte d’Appello segnala che per le udienze penali con detenuti non è previsto il rinvio se la trattazione è stata richiesta dall’avvocato o dal detenuto.

Avvisati anche i Tribunali di Gela ed Enna del contagio dell’avvocato penalista.