Caltanissetta, “capitale” del futsal: al via il corso per allenatori di calcio a 5

CALTANISSETTA – Caltanissetta, capitale regionale del futsal. Prende il via, martedì 4 febbraio, il primo corso di formazione per allenatori di calcio a 5, organizzato dal settore tecnico della Figc; sette settimane, 124 ore di lezione nella sede Coni di via Don Minzoni: esami in programma dal 22 al 24 aprile. Nel capoluogo nisseno convergeranno aspiranti tecnici da ogni angolo della Sicilia: oltre che da Caltanissetta, dalle province di Enna, Ragusa ed Agrigento.

Mercoledì 29 gennaio al PalaCannizzaro si sono svolte le prove pratiche di tecnica calcistica, sotto l’occhio attento di Alessandro Porro, allenatore professionista, Docente federale F.G.C.I. Nella struttura sportiva nissena presenti il consigliere nazionale dell’Aiac Roberto Bellomo, il delegato provinciale Giorgio Vitale responsabile del corso, il segretario provinciale della Figc Luigi Schifano, il segretario del corso Giovanni Seminara ed il delegato provinciale calcio a 5, Davide Di Bartolo.

Tra i docenti del corso anche l’ex commissario nazionale della italiana di futsal, Roberto Menichelli.

Scelta strategica quella di Caltanissetta per l’effettuazione dell’importante evento: determinante la sua centralità geografica. Inoltre Caltanissetta vanta ormai un forte radicamento del futsal nella provincia: una tradizione ricca di titoli e squadre. Nel capoluogo questo sport si abbina al ricordo della “mitica” Nissa 5 (adesso scomparsa), che è stata la più longeva (quasi 30 anni di attività) delle società, oltre che tra le più antiche, guidata dal “vulcanico” presidente Rosario Pace: un team composto da atleti nisseni che per almeno tre generazioni ha scritto la storia (con record e trofei) del futsal nisseno.

Ecco l’elenco dei 36 ammessi al corso: le sorelle Linda ed Ofelia Buggea; i nisseni Fabrizio Caristia, Filippo Costa, Vincenzo Delia, Marcello Lo Porto, Davide Pastorello, Angelo Pirrera, Donatello Polizzi ed Alex Tumminelli; ed ancora Cristiano Goulart, Luigi Adamo, Enrico Asta, Giuseppe Avarello, Luigi Bonetta, Luigi Raimondo Bordonaro, Armando Burgio, Sebastiano Caizza, Vincenzo Caltagirone, Paolo Cammarata, Salvatore Capuano I, Salvatore Capuano II, Giuseppe Avarello, Giuseppe Castiglione, Aldo Christian Di Gaudio, Alessandro Di Natale, Giovanni Luca Farina, Edmondo Festone, Giovanni Fontana, Davide La Morella, Andrea Li Volsi, Antonio Lo Giudice, Emanuele Parisi, Davide Pennuto, Giuseppe Scaletta, Santo Antonio Seminara, Luca Tuttobene.