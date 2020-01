SAN CATALDO – Non ce l’ha fatta un pensionato di San Cataldo che nei giorni scorsi era stato ricoverato nel Centro grandi ustioni, dopo che si era dato fuoco davanti ad una abitazione di campagna. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno soccorso l’uomo, ma per il quale non c’è stato nulla da fare. La vittima è un pensionato che, in preda ad un momento di sconforto, ha deciso di farla finita. L’uomo, secondo la ricostruzione da parte dei soccorritori, si è cosparso del liquido infiammabile nel corpo e poi ha appiccato il fuoco. Quando il pensionato è stato soccorso, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Dopo le prime cure del caso, è stato infatti trasferito in una struttura attrezzata di Palermo dove è rimasto in vita qualche altro giorno, prima di morire. La salma dell’anziano è stata restituita ai familiari e riportata a San Cataldo, in attesa della celebrazione dei funerali. (Fonte La Sicilia)