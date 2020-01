SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha provveduto alla nomina del Comitato di valutazione. Dopo attenta valutazione, esaminati e comparati i curricula pervenuti in relazione all’incarico richiesto, e non ritenendo opportuno provvedere ad un ulteriore colloquio, ritenendo utili gli elementi in proprio possesso al fine dell’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, la commissione ha nominato componenti del Nucleo di Valutazione il dott. Santo Fabiano (presidente), il dott. Paolo Italia (componente) e il dott. Giuseppe Roberto Candura (2^ componente). L’incarico attribuito sarà di durata triennale dalla data di nomina. L’impegno di spesa annuo previsto è di 6 mila euro per il Presidente e di 4 mila euro per due i componenti, oltre gli oneri previsti per legge a carico dell’Ente a cui si aggiungono gli eventuali rimborsi spese stabiliti nell’Avviso pubblico.