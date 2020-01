Banditi messi in fuga dal parroco a Pirri, nella citta’ Metropolitana di Cagliari. E’ successo la scorsa notte, verso l’1:30, nella chiesa di San Gregorio Magno. Il religioso, cappellano della Polizia di Stato, e’ stato colpito con un cacciavite, ma e’ riuscito a togliere il cappuccio a uno dei due malviventi che si erano introdotti nella casa parrocchiale che comunica con la sagrestia della chiesa. I due, pero’, non avevano fatto i conti con Don Eugenio Cocco: il parroco che, forse svegliato dal rumore, li ha scoperti ed affrontati. Ne e’ nato un parapiglia e don Eugenio e’ riuscito a smascherare uno di loro, ma e’ stato colpito al volto da un punteruolo. Banditi in fuga e parroco in ospedale per le prime cure: e’ gia’ stato dimesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri