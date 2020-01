L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, coadiuvata dalla Dusty, scende in campo con un’azione di contrasto nei confronti dei cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata e con la loro inciviltà contribuiscono a conferire in discarica molti più rifiuti di quanto si dovrebbe, con un aggravio di spesa per la collettività.