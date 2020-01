CALTANISSETTA – Alle 23.40 circa di venerdì 10 gennaio, in Via Re d’Italia, una pattuglia del Reparto prevenzione crimine nel corso di un posto di controllo ha intimato l’alt polizia a un fuoristrada. Il conducente del mezzo, in un primo momento ha accennato a rallentare l’andatura, quindi ha accelerato dandosi a precipitosa fuga. Diramate le note di ricerca, il mezzo è stato fermato, subito dopo, da un’altra pattuglia della Polizia di Stato in via Calafato. Il conducente e altri quattro giovani che si trovavano sul mezzo sono stati sottoposti a perquisizione personale con esito negativo. Il conducente, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto ad alcol test, con esito positivo, e sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcol e per non aver ottemperato all’alt polizia.