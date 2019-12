Una donna disabile di 44 anni è stata uccisa a colpi di martello dalla madre di 85 anni. Il fatto è avvenuto stamattina, dopo le 8.30, in un appartamento di Orbassano, nel Torinese. In casa, oltre alle due donne, c’era anche il marito 87enne della donna e padre della vittima che ha chiamato i carabinieri. La donna 85enne, che pare abbia assunto dei farmaci, è ora ricoverata all’ospedale di Orbassano. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti alle 8.40 in via Gramsci 36. Sul posto anche la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per il sopralluogo.