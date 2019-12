MAZZARINO – Notte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale di Mazzarino: un violento esagitato ha seminato terrore e distruzione, nella struttura sanitaria e nelle strade adiacenti.

La folle notte si è ‘accesa’ intorno alle 5 quando un uomo di circa cinquant’anni, in evidente stato di agitazione, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale S. Stefano di Mazzarino e, dopo le prime convulse interlocuzioni con il personale, è uscito all’esterno dell’ospedale ed ha aggredito un passante, tempestivamente soccorso all’interno dello stesso PS. La situazione è rapidamente degenerata.

L’uomo, sempre più furente, è rientrato nell’ospedale e si è diretto ai piani superiori: ha fatto irruzione in Chirurgia danneggiando arredi fissi e mobili, e scaricando in aria gli estintori antincendio del reparto. Personale sanitario che tentava di riportare alla ragione il violento e si premurava per tranquillizzare i degenti terrorizzati.

L’uomo, ancora non pago, è poi tornato in pronto soccorso e ha devastato porte, vetri, arredi ed estintori. Il personale sanitario dell’ospedale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che, intervenendo tempestivamente sia da Mazzarino sia da Gela, hanno provveduto a bloccare il soggetto ed a portarlo via.

È stata prontamente disposta dal sindaco Marino l’effettuazione di un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) psichiatrico e successivamente il paziente è stato condotto all’ospedale V. Emanuele di Gela per il ricovero.

In attesa che domani gli uffici tecnici dell’ASP provvedano a completare il ripristino di impianti, arredi fissi e mobili, al fine di garantire la continuità delle attività assistenziali, gli operatori del PS hanno già provveduto a spostare temporaneamente gli ambulatori del pronto soccorso in locali attigui.

La direzione strategica ringrazia il dottor Calì per l’immediato ripristino delle condizioni assistenziali, attraverso l’intervento urgente di operatori specializzati e si dispiace per quanto accaduto, generato dal comportamento di un singolo soggetto. Ringrazia, inoltre, tutti operatori sanitari e forze dell’ordine per la tempestiva e professionale gestione dell’evento, augurandosi che fatti di tal specie non accadano più.

Il Direttore Generale dichiara, infine, che a seguito della recente aggiudicazione della nuova gara di vigilanza ha già fissato un incontro con la ditta affidataria per definire le azioni da mettere in campo finalizzate alla sicurezza di tutti i presidi e che “nei prossimi mesi, grazie a precedenti interlocuzioni con l’istituto di credito BBC dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino utili ad un intervento economico dedicato, il pronto soccorso sarà oggetto di ristrutturazione, che rappresenterà un’occasione per rivedere percorsi e misure di sicurezza a tutela di utenza ed operatori.