DAL 2 GENNAIO AVVIO CONSEGNA KIT NELLA “ZONA A”. Ritiro disponibile tutte le giornate lavorative ad eccezione della domenica e dei festivi

CALTANISSETTA – Dusty segnala una variazione nel servizio di igiene ambientale, durante i giorni festivi di Capodanno ed Epifania e comunica altresì che a decorrere il 2 gennaio 2020, sarà avviata la consegna del kit completo per la raccolta differenziata, nella “ZONA A” della città.

SERVIZI RIDOTTI NELLA GIORNATA DELL’1 GENNAIO 2020:

Nelle giornate 1 e 6 gennaio 2020, rispettivamente Capodanno ed Epifania, sarà sospeso il servizio di raccolta Porta a Porta, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche.

Nelle stesse date (1 e 6 gennaio) saranno garantiti nel resto della città, i servizi di raccolta dei cassonetti RSU stradali di prossimità e lo spazzamento solo nel centro storico.

AVVIO CONSEGNA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA “ZONA A” DAL 2 GENNAIO 2020:

A decorrere il 2 gennaio 2020 (e sino al 28 febbraio) sarà avviata la consegna del kit completo per la raccolta differenziata nella “ZONA A” al fine di estendere anche in quei quartieri, le buone pratiche della raccolta differenziata.

Un’estensione concordata con l’Amministrazione comunale al fine di eguagliare i risultati ottenuti in altre zone della città. Una campagna di sensibilizzazione e consegna del kit che sarà un valido incentivo per gli utenti per fare correttamente la raccolta differenziata.

Si precisa che le realtà condominiali che abbiano più di 6 unità abitative, devono inviare richiesta per mail all’indirizzo caltanissetta@dusty.it, per poter ricevere il contenitore carrellato.

ORARI E MODALITÀ PER RITIRARE IL KIT:

È possibile ritirare il kit nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica e dei festivi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13.

L’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta Tari pagata.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA:

• sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco

residuo;

• sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da

esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

Maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche e le utenze non domestiche https://www.dusty.it/caltanissetta/calendario-dizionario-rifiuti-caltanissetta/), sono disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 – 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.