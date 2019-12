CALTANISSETTA – Da oggi al via gli eventi natalizi collegati a “Dolce Sicily” A conferma che quest’anno Comune, Camera di Commercio e Consorzio Universitario hanno trovato sintonia per riuscire ad offrire ai nisseni un periodo natalizio ricco di eventi, la conferenza stampa di presentazione degli eventi collegati alla manifestazione “Dolce Sicily – Caltanissetta città del Torrone” si svolgerà oggi alle 16 nei locali della Camera di Commercio. A far gli onori di casa il commissario straordinario Giovanna Candura che avrà al suo fianco i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consorzio Universitario nella cui sede di corso Vittorio Emanuele domenica si terrà un concerto con protagonista il soprano di caratura internazionale Olga Romanko accompagnata al pianoforte dal maestro Davide Manigrasso. “Dolce Sicily” si svolgerà da venerdì a domenica in corso Umberto. La manifestazione infatti nasce proprio con questo intento, sulla scia delle feste del torrone organizzate negli anni trascorsi in collaborazione con il Comune di Cremona, altra città-simbolo per la produzione del torrone. La cerimonia di inaugurazione dell’evento si terrà venerdì alle 16; immediatamente dopo verranno aperti al pubblico gli stand ubicati in corso Umberto tra i quali, per la gioia dei più piccoli a cui verranno distribuite caramelle, cioccolati e torroncini, si aggireranno le due mascotte “Pistacchino” e “Mandorlina” arrivati in città con la loro coloratissima Fiat 500. Nella stessa serata (dalle 16 alle 22,30) sono previste attività di animazione e di intrattenimento, tra cui lo spettacolo musicale a cura de “I cugini della serenata – Street band”. Alle 17, a cura della Coldiretti, degustazione di ricotta fresca. Alle 18,30 ci sarà lo Show Cooking dedicato alla “cubaita” a cura del maestro del torrone Sandro Nitro. Sabato gli stand verranno aperti alle 11. Nella stessa mattinata si terrà un laboratorio di dolci dedicato ai bambini e a questo “momento” è stato data la denominazione di “Junior Bakery Lab”. Nel pomeriggio e in serata sarà protagonista un giocoliere acrobatico. Il laboratorio di dolci dedicato ai bambini tornerà alle 16. Alle 17 verrà riproposta la degustazione di ricotta fresca. Dalle ore 18,30 alle ore 21,30 l’attenzione si sposterà nel quartiere Angeli per visitare il “Presepe Vivente” allestito anche quest’anno dal Comitato di quel quartiere. Sandro Nitro tornerà protagonista elle ore 18,30 per proporre idee e per dare consigli sulla preparazione delle caramelle e dei “lecca lecca”. La serata si concluderà con una esposizione fotografica in piazza Garibaldi (“Dreaming a wholr new world” a cura di “Fotogra – ficamente”) e con un concerto musicale a partire dalle ore 21 in cui saranno protagonisti i “Siculi Sicilian Band”. Anche domenica (ultimo giorno di “Dolce Sicily”) gli stand degli espositori verranno aperti alle ore 11 e nella mattinata verranno riproposti i laboratori di dolci per i bambini, la preparazione dei torrone a cura di Sandro Nitro e l’esibizione del giocoliere acrobatico. Il pomeriggio verrà aperto dallo spettacolo itinerante “Music Christmas” (che verrà riproposto anche alle ore 21); per tutta la serata il pubblico potrà apprezzare l’anima – zione dei “Fuocolesi”. Prevista pure la degustazione della ricotta fresca (ore 17) e tornerà lo “Show Cooking” del maestro Sandro Nitro. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)