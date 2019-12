Un camion che trasportava liquidi infiammabili e’ esploso un quarto d’ora dopo la mezzanotte in autostrada A4 tra i caselli di Padova est e Padova Ovest. Il bilancio e’ di un morto e un ferito. L’autocisterna slovena stava procedendo in direzione Milano quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale ha prima urtato un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo l’autostrada per poi incendiarsi ed esplodere. I vigili del fuoco arrivati da Padova, Vicenza e Venezia con 8 squadre e 22 operatori sono riusciti a spegnere le fiamme dell’autocisterna che trasportava gasolio. Spento l’incendio si e’ rinvenuto il corpo carbonizzato dell’autista. Dei sette operai autostradali presenti, ferito solo l’autista dell’altro autocarro. L’uomo e’ stato preso in cura dal personale del 118 e portato in ospedale. Nelle operazioni di soccorso e’ rimasto ferito ad un braccio anche un vigile del fuoco, scivolato per terra a causa del manto stradale reso scivoloso dal gasolio, pure lui e’ stato portato in ospedale per altri accertamenti