CALTANISSETTA – Nell’ambito dell’iniziativa che si è svolta in tutta la Sicilia, sabato 3 novembre, anche la condotta Slow Food di Caltanissetta ha dedicato una serata a “Cheese Sicilia”. Nel corso dell’evento sono stati spiegati i vantaggi di consumare formaggi artigianali rispetto a quelli industriali presenti nella grande distribuzione.Trenta partecipanti hanno degustato guidati dal fiduciario Fabio Di Francesco, dall’esperto di formaggi Angelo D’Anna e dalla sommelier Cecilia Miraglia dell’Enoteca Fresco Di Vigna, il Cuc di Mont (Friuli), il Formaggio di Maso di razza Rendena (Trentino) e il Monte Veronese (Veneto) abbinati ad un Ripasso Volpelicella. A seguire gnocchi con Castelmagno e salsiccia ( Piemonte) abbinati a un Dolcetto d’Alba, e per finire i due formaggi inglesi Cheddar artigianale del Somerset e lo Stichelton con un Porto Twany Quinta de Noval. Un ringraziamento a Diego Pletto per la preparazione degli gnocchi e al locale Ammuttammu per l’accoglienza. A breve la seconda serata