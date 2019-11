Sono 9.422 i residenti della provincia di Caltanissetta che fruiscono da diversi mesi del reddito di cittadinanza. Un numero elevato, a conferma dell’alto tasso di disoccupazione: è come se i residenti di un centro come Mussomeli vivessero grazie all’indennizzo che lo Stato ha deciso per creare una rete utile al sostegno delle famiglie e di coloro i quali sono in cerca di occupazione. Le istanze, però, sono state molte di più: 12.607. Oltre tremila richieste sono state annullate perché i richiedenti non avevano i requisiti richiesti. La percentuale di domande accolte è superiore al 74%. E se si considera una media di reddito di 800 euro al mese, fanno oltre 7,5milioni di euro che ogni 30 giorni vengono immessi nel circuito economico del Nisseno. La card del reddito di cittadinanza è entrata in funzione da un paio di mesi e già ci sono le prime “falle”, secondo quanto si sente dire: card utilizzate per l’acquisto di smartphone o pc o – peggio ancora – per l’acquisto di sigarette. Ma in alcune occasioni è stata chiesa la possibilità di pagare le giocate alla lotteria con le somme del reddito di cittadinanza. Incongruenze di un sistema di sostegno al reddito, mentre tre furbetti a Caltanissetta sono stati già denunciati a piede libero della Polizia che lavoravano nonostante ricevessero le somme caricate direttamente sulla card. Escamotage a cui il Governo dovrebbe mettere un freno per evitare furberie. Passando al dettaglio Comune per Comune, sono 2.562 le card rilasciate a Caltanissetta (a fronte di 3.331 richieste); a Gela su 3.704 istanze ne sono state accolte 2.689. Ecco la situazione negli altri comuni: Acquaviva Platani 24 richieste accettate su 30; Bompensiere 19 su 25; Butera 143 su 193; Campofranco 89 su 135; Delia 119 su 193; Marianopoli 71 su 95; Mazzarino 229 su 311; Milena 54 su 66; Montedoro 35 su 42; Mussomeli 191 su 275; Resuttano 45 su 51; Riesi 415 su 536; San Cataldo 687 su 910; Santa Caterina Villarmosa 169 su 229; Serradifalco 155 su 201; Sommatino 258 su 351; Butera 13 su 17; Vallelunga Pratameno 109 su 146; Villalba 37 su 54. Intanto è partita la seconda fase per i percettori del reddito di cittadinanza dopo che la selezione dei navigator è stata completata. Sono partite le convocazioni dei percettori del reddito per costruire il percorso per la ricerca di un occupazione. Si firma il Patto per il Lavoro e, se non si accetteranno le offerte che verranno fatte nel corso dei prossimi mesi, si rischia di perdere il beneficio. È questo lo snodo più delicato del meccanismo del reddito di cittadinanza, che dovrebbe traghettare chi non ha lavoro verso l’occupazione. (di L. M., fonte La Sicilia)