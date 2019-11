GELA – Un gruppo di animalisti di Gela, guidati dal responsabile organizzativo regionale dei Verdi, Nicolo’ Di Stefano, ha organizzato, nel tardo pomeriggio, una manifestazione di protesta davanti al tendone del circo Lamar, di Greca Orfei, all’insegna dell’hashtag #No al circo con gli animali. I contestatori chiedono all’Ars e al governatore, Nello Musumeci, di portare in aula e approvare un disegno di legge che affronti il problema del randagismo e che vieti ai circhi con animali di esibirsi nel territorio siciliano. Per sensibilizzare gli spettatori che si recavano al circo – a vedere anche leoni, elefanti, zebre, cavalli – tre animalisti si sono provocatoriamente chiusi in una piccola gabbia da loro stessi costruita, mentre altri esponevano cartelli con scritte “il tuo biglietto e’ la loro sofferenza” o “gli animali non si divertono”. Tra i dimostranti anche una ragazza di 14 anni che si e’ detta “ferita e profondamente offesa dallo sfruttamento degli animali nell’attivita’ circense”. Dal canto loro, i proprietari del circo hanno dichiarato ai cronisti di avere le carte in regola perche’ “per noi parlano le ottime condizioni dei nostri 50 animali, accertate dai veterinari delle Asp che li visitano in ogni citta’ in cui ci fermiamo e dove, come sempre, regaliamo emozioni, sorrisi e allegria”. (ANSA).