I carabinieri di Palagonia, nel catanese, hanno arrestato un uomo di 54 anni per evasione dai domiciliari, violenza, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il 4 novembre scorso l’uomo era stato arrestato per furto di gasolio, commesso per l’ennesima volta ai danni di un pullman di linea dell’AST, posteggiato dinnanzi il cimitero di Ramacca. Ma la concessione degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per il rito direttissimo non è stata forse apprezzata dall’uomo il quale, invece di aspettare l’arrivo dei Carabinieri per essere condotto al Palazzo di Giustizia, ha pensato bene di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Dopo le ricerche i militari hanno ritrovato il 54enne che nonostante fosse stato già circondato, ha minacciato i militari con una bottiglia di vetro rotta. L’uomo è stato bloccato non prima di mordere alla mano un malcapitato carabiniere che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. L’arrestato, assolte le formalità di rito è stato stavolta condotto presso il carcere di Caltagirone.