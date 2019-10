Domani scuole chiuse in mezza Sicilia in considerazione dell’allerta meteo rossa. Da Catania a Siracusa, passando per Ragusa, i sindaci hanno deciso di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Il primo cittadino del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, ha anticipato l’ordinanza sulla pagina del sindaco Salvo Pogliese, “per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare”. Cosi’ anche a Caltagirone. A Siracusa l’amministrazione ha deciso di tenere chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi. Scuole chiuse anche a Noto, nonche’ a Ragusa e nei centri della provincia, Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria.

Catania decisa, oltre alla chiusura della scuola e dell’universita’, anche l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri. Stessa scelta per il sindaco di Caltanissetta: chiuse scuole, cimitero, ville e parchi comunali. Pure il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ha emesso un’ordinanza con la quale viene disposta la chiusura degli istituti scolastici e la sospensione di ogni attivita’ pubblica all’aperto. Poiche’ potrebbero verificarsi fenomeni localizzati di esondazione lungo i corsi d’acqua viene raccomandato ai cittadini di limitare gli spostamenti se non necessari e di tenersi lontani da punti a rischio come ponti e sottopassaggi.