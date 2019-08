Dopo il successo Taorminese della Giovane Orchestra Sicula la quale è stata protagonista con personaggi di fama internazionale come Ronn Moss, Gina Lollobrigida, Alessio Boni, Martina Stella e Nicola Piovani, si prepara per la prima della Cavalleria Rusticana in Centro Sicilia.

Dopo più di 20 anni ritorna l’opera in versione originale nel territorio nisseno.

Un evento sul quale l’associazione Sinfonie con Siciliarte e il Comune di San Cataldo hanno scommesso. Dalla cultura si riparte. Sul podio il giovane sancataldese Raimondo Capizzi che ormai da anni opera nel terrirorio promuovendo musica e giovani.

Tra i prossimi appuntamenti il 31 agosto con “Notte da Oscar” a Terrasini e naturalmente il 7 settembre Cavalleria Rusticana a San Cataldo.

Location: piazzale della Scuola San Giuseppe (San Cataldo)

Info e prenotazioni

giovaneorchestrasicula@gmail.com

(foto di Ettore Amico)