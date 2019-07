Non solo Google Camp, la Sicilia si conferma la meta ideale per le vacanze dei vip. Così la città di Noto torna ad ospitare Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie al momento più popolari dei social. L’influencer e il cantante, assieme al figlio Leone, si trovano in vacanza in Sicilia ed è il lusso a fare da padrone.

La famiglia Ferragnez è tornata nel posto in cui è stata suggellata l’unione tra la Ferragni e il rapper italiano. Si tratta dell’oasi verde della “Dimora delle balze”, il casale dell’Ottocento che sorge lungo la strada che collega Noto a Palazzolo. I due vip hanno scelto il Val di Noto e le naturali e suggestive bellezze del suo territorio per un ulteriore periodo di riposo.

E la notizia viene confermata anche dalle foto pubblicate su Instagram. “Un periodo di riposo nello stesso luogo che ci ha visto uniti in matrimonio per un anticipo delle nozze di cotone”. L’arrivo di Ferragni e Fedez nel Val di Noto ha suscitato lo scalpore generale, soprattutto dopo la pubblicazione delle foto sui social. Una folla di curiosi, a caccia di uno scatto, si concentrata davanti al cancello della “Dimora delle balze”.